انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

2024-02-26 / 17:28
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هبة بريس

انتخب المغرب، اليوم الاثنين، بالإجماع، رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2024.

وجاء انتخاب المغرب، في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، يوسف بلا، على رأس هذه الهيئة الإدارية العليا لأكبر منظمة إنسانية على المستوى الدولي، خلال الدورة الأولى العادية للمجلس التي تعقد من 26 إلى 28 فبراير الجاري في مقر البرنامج بروما.

وسبق للمغرب، العضو في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي منذ دجنبر 2020، أن شغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي، كما يؤمن دور منسق الدول الإفريقية في مكتب هذا المجلس.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي يترأس فيها المغرب المجلس التنفيذي، المكون من 36 عضوا.

ويعكس هذا الانتخاب الثقة التي يضعها المجتمع الدولي والدول الإفريقية في ريادة المغرب في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي ومكافحة الجوع على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يندرج في سياق خاص يتميز بتصاعد الأزمات الإنسانية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية للوكالة، وتعبئة الموارد المالية التي تسمح لبرنامج الأغذية العالمي بالاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الإنسانية في العالم.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى القضاء على الجوع في العالم، من خلال تقديم المساعدة الغذائية الطارئة لإنقاذ الأرواح في حالات الأزمات الإنسانية، وتنفيذ برامج التنمية طويلة الأجل لصالح الدول المتضررة من جراء تأثيرات تغير المناخ.

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