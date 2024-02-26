بايرن ميونيخ يكشف آخر مستجدات إصابة مزراوي

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني آخر مستجدات إصابة لاعبه الدولي المغربي نصير مزراوي.

وقال النادي الألماني عبر موقعه الرسمي إن مزراوي بدأ اليوم الإثنين أولى حصص الجري فوق العشب، بعدما كان قد أصيب بتمزق على مستوى الفخذ الأيسر في مواجهة بوخوم بالدوري المحلي.

وسيتدرب اللاعب المغربي بالجري بشكل انفرادي في إطار برنامج علاجي خاص، قبل العودة للتدرب بالكرة وبعدها الانضمام للتدريبات الجماعية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp