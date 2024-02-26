برشلونة: “أوزين” يقود وفدا مهما للإنفتاح على مغاربة العالم

2024-02-26 / 16:44
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يسير الإيحيائي _ هبة بريس

إختتم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية زيارته إلى عاصمة “كاتالونيا” التي إستغرقت يومين وسط تغطية إعلامية واسعة إستأثرت بها وسائل الإعلام الوطنية وحللتها على أنها إنطلاقة فعلية للإنفتاح على مغاربة الخارج وترسيخ قاعدة شعبية قد تمكن الحزب من الإنخراط في التعبئة السياسية بأوروبا.

وقاد “محمد أوزين” على هامش هذه الجولة وفدا مهما من السياسيين ورجال الأعمال المغاربة المنتمين للحزب، إذ تم عقد لقاء مع فعاليات المجتمع المدني تدارس بعض العراقيل التي يواجهها مغاربة العالم في المهجر وخاصة في إسبانيا.

وعلى المستوى الإقتصادي وتشجيع فرص الإستثمار ، عقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رفقة الوفد المرافق لقاء عمل بمقر إتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة “بيميك” حضره عدد من رجال الأعمال الإسبان، تطرق خلاله الجانبين إلى ضرورة خلق قنوات التعاون بين البلدين الجارين وتعزيز فرص الإستثمار.

وأكد “أوزين” في تصريح ل”هبة بريس” على أهمية مد جسور الثقة من جديد بين المهاجر والأحزاب السياسية، مشيدا في ذات السياق على أن المهاجر المغربي يلعب دورا مهما في إغناء الحقل السياسي سواء داخل الوطن أو في الخارج.

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