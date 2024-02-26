لقب “الفنان السعودي محمد هنيدي” يثير جدلا في مصر

2024-02-26 / 16:33
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هبة بريس - وكالات

أثارت لقطة للفنان المصري محمد هنيدي، المجنس مؤخرا بالجنسية السعودية ضجة كبيرة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

وانتشرت “لقطة شاشة” له على السوشيال ميديا كتب عليها “الفنان السعودي محمد هنيدي” أثناء ظهوره في أحد البرامج السعودية، بعد عرض مسرحية في موسم الرياض تحت عنوان “رمضان سكول ميوزيكال”.

واعتبر الجمهور المصري، أن محمد هنيدي خسر خسارة كبيرة، وذلك بعد هذا الموقف الذي عرضه للانتقادات، حيث أكد البعض أن نجوميته قد تتراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

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