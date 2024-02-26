تحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه على طاولة مجلس الحكومة

2024-02-26 / 15:54
2
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.

وحسب المصدر ذاته، سيتدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والثالث بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وتابع أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جثة رجل أجنبي بأحد الفنادق تستنفر أمن مرتيل

جثة رجل أجنبي بأحد الفنادق تستنفر أمن مرتيل

2024-02-26 / 20:00
Photo of ايقاف الرحلات البحرية بين مينائي طنجة وطريفة الاسباني

ايقاف الرحلات البحرية بين مينائي طنجة وطريفة الاسباني

2024-02-26 / 19:39
Photo of التنسيق الوطني للتعليم يصعد ضد “بنموسى”

التنسيق الوطني للتعليم يصعد ضد “بنموسى”

2024-02-26 / 19:14
Photo of مكناس.. رمضان يرفع الطلب على العود والبخور والعطور الشرقية ” فيديو “

مكناس.. رمضان يرفع الطلب على العود والبخور والعطور الشرقية…

2024-02-26 / 17:54
Photo of انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

2024-02-26 / 17:28
Photo of صديقي: “المغرب اعتمد استراتيجية مندمجة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

صديقي: “المغرب اعتمد استراتيجية مندمجة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

2024-02-26 / 16:11
Photo of بعد فراره 24 سنة من سجن إسباني.. أمن مرور البيضاء يعتقل بارون دولي للمخدرات

بعد فراره 24 سنة من سجن إسباني.. أمن مرور…

2024-02-26 / 15:41
Photo of خدمات مؤسسة محمد السادس للتربية والتّكوين تُغضب الأسرة التّعليمية

خدمات مؤسسة محمد السادس للتربية والتّكوين تُغضب الأسرة التّعليمية

2024-02-26 / 14:01
Photo of خريبكة.. الأمن يتصدى لتجار المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية

خريبكة.. الأمن يتصدى لتجار المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية

2024-02-26 / 13:19
Photo of نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية تصل 50 سم

نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية تصل 50 سم

2024-02-26 / 12:52

‫2 تعليقات

  1. لماذا يهتمون بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق