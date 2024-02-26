عبد الرزاق حمد الله يثير حيرة الجماهير المغربية

عبد الرزاق حمد الله يثير حيرة الجماهير المغربية

2024-02-26 / 14:51
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يثير الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله حيرة الجماهير المغربية بسبب تألقه مع فريق إتحاد جدة السعودي.

ويقدم اللاعب مستويات مميزة مع فريقه السعودي، حيث أصبح النجم الأول للفريق متفوقا على الفرنسي كريم بنزيما.

وسجل حمد الله 23 هدفا مع إتحاد جدة السعودي هذا الموسم في جميع المسابقات، ويحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفا.

ولعل ما يثير حيرة الجماهير المغربية هو تألق اللاعب مع فريقه وتواضع مستواه مع المنتخب الوطني المغربي.

ويربط البعض تألق حمد الله مع إتحاد جدة وتواضع مستواه مع المنتخب بضعف المنافسة في الدوريات الخليجية، في الوقت الذي يرى فيه البعض الآخر أن اللاعب لم يحصل على الوقت الكافي مع المنتخب الوطني المغربي لإظهار مؤهلاته.

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