الصحراء المغربية.. وزير الخارجية الفرنسي: ندعم مخطط الحكم الذاتي

2024-02-26 / 15:20
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية.

وذكر الوزير الفرنسي في كلمته بالندوة الصحفية التي جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الإثنين، بالرباط، أن موقف بلاده واضح ومستمر بخصوص قضية الصحراء، وهو دعم مخطط الحكم الذاتي.

وأضاف الوزير الفرنسي، أن بلاده تريد حلا سياسيا عادلا للقضية، لافتا إلى أن فرنسا تدعم بقوة مخطط الحكم الذاتي منذ سنة 2007.

وتابع “نعرف إنها قضية وجودية بالنسبة للمغرب..، حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا”، قبل أن يعلن عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.

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‫3 تعليقات

  2. الدبلوماسية الفرنسية متذبذبة وملغومة. نعرف جيدا لغة الخشب التي تستعملها فرنسا واصبحت دون جدوى ومكشوفة. لا شيء تغير.

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  3. يقترح وزير خارجية فرنسا إقامة علاقات اقتصادية لتلاتين سنة مقبلة ،ارجوا أن لا تكون مثل علاقة ستين سنة الماضية

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