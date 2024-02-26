بوريطة: العلاقات المغربية الفرنسية متفردة ومتجذرة في التاريخ

2024-02-26 / 15:03
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن العلاقات المغربية الفرنسية متفردة لا مثيل لها ومتجذرة في التاريخ.

وذكر بوريطة في كلمته خلال استقبال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، صباح يومه الاثنين، أن فرنسا شريك مميز للمغرب، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو إنسانيا.

وأضاف بوريطة، أن العلاقة بين فرنسا والمغرب قائمة على أساس من المصالح المتبادلة، مشددا على أن هذه العلاقة يرعاها ويشرف عليها قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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‫2 تعليقات

  1. اش گلو على الصحراء المغربية : كلمة واحدة أو بلاش : اذا اشترط قائدنا حفظه الله شرطا : لابد من انفاده بإذن الله

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