والي البيضاء يثور في وجه المسؤولين و يعيد الأشغال لمشروع مركب أحمد أهراس للواجهة

2024-02-26 / 17:03
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لم يستستغ محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات الطريقة التي دبر بها ملف مشروع المركب الرياضي و الترفيهي أحمد أهراس بقلب منطقة البرنوصي خاصة أنه مشروع ملكي تعثر إنجازه قبل انتهاء الأشغال به منذ حوالي أربع سنوات.

و يبدو أن الوالي امهيدية قد حرك المياه الراكدة بعد أن وقف شخصيا على حجم الخروقات التي شابت مركب أهراس وسط البرنوصي حيث قام بزيارة للمنطقة و كذا اطلع على كافة التقارير التي تخص المشروع المتعثر.

و أعطى الوالي تعليماته الصارمة لاستكمال الأشغال وفق دفتر التحملات، ليكون جاهزا بعد أشهر حيث عادت الجرافات و الآليات و العمال لورش المشروع، و معها عادت الابتسامة لسكان البرنوصي و رياضيي المنطقة باعتبار المركب هو المتنفس الرياضي الوحيد بالمنطقة.

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‫3 تعليقات

  2. يبدو أن الوالي امهيدية قد حرك المياه الراكدة بعد أن وقف شخصيا على حجم الخروقات التي شابت مركب أهراس

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