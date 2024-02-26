والي البيضاء يثور في وجه المسؤولين و يعيد الأشغال لمشروع مركب أحمد أهراس للواجهة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لم يستستغ محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات الطريقة التي دبر بها ملف مشروع المركب الرياضي و الترفيهي أحمد أهراس بقلب منطقة البرنوصي خاصة أنه مشروع ملكي تعثر إنجازه قبل انتهاء الأشغال به منذ حوالي أربع سنوات.
و يبدو أن الوالي امهيدية قد حرك المياه الراكدة بعد أن وقف شخصيا على حجم الخروقات التي شابت مركب أهراس وسط البرنوصي حيث قام بزيارة للمنطقة و كذا اطلع على كافة التقارير التي تخص المشروع المتعثر.
و أعطى الوالي تعليماته الصارمة لاستكمال الأشغال وفق دفتر التحملات، ليكون جاهزا بعد أشهر حيث عادت الجرافات و الآليات و العمال لورش المشروع، و معها عادت الابتسامة لسكان البرنوصي و رياضيي المنطقة باعتبار المركب هو المتنفس الرياضي الوحيد بالمنطقة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
خاصة أنه مشروع ملكي تعثر إنجازه قبل انتهاء الأشغال به منذ حوالي أربع سنوات
يبدو أن الوالي امهيدية قد حرك المياه الراكدة بعد أن وقف شخصيا على حجم الخروقات التي شابت مركب أهراس
Ahsen haja ghaydiro