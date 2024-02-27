من الإمارات للمغرب.. تعيين جيمس همفري رئيسا للمشروع الطاقي البريطاني بالمغرب

2024-02-27 / 13:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم تعيين جيمس همفري رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة التي تقود المشروع الطاقي الضخم بين بريطانيا و المغرب.

و تقرر تعيين همفري رئيس تنفيذي جديد لشركة “إكس لينكس” المشرفة على مشروع الربط الكهربائي المولد من الطاقة الشمسية والريحية، من المغرب إلى المملكة المتحدة، عبر المحيط الأطلسي، والذي تقدر تكلفته بأزيد من 16 مليار جنيه أسترليني.

و يجر الرجل تجربة طويلة تمتد على 25 عاما، في قيادة المشاريع الدولية الضخمة، كان آخرها شركة النفط والغاز الحكومية الإماراتية أدنوك في أبو ظبي، حيث أشرف على إنشاء مجمع كيميائي للأمونيا بقيمة 25 مليار دولار.

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