وست هام الإنجليزي يدرس بيع نايف أكرد في الميركاتو الصيفي

يدرس نادي وست هام الإنجليزي بيع لاعبه الدولي المغربي نايف أكرد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة .

ووفقا لمصادر إعلامية بريطانية فإن إدارة وست هام تدرس تسريح المدافع المغربي للاستفادة من صفقته ماديا، خاصة وأنه يحظى باهتمام بعض الأندية الأوروبية.

ويأتي ذلك بعد تراجع مستوى الخط الدفاعي للفريق الإنجليزي هذا الموسم، حيث يرغب النادي في إحداث تغييرات على مستوى خطه الخلفي بضم أسماء جديدة.

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