خدمات مؤسسة محمد السادس للتربية والتّكوين تُغضب الأسرة التّعليمية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

عبّر العديد من رجال ونساء التعليم عن سخطهم من تدني الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، خاصة تلك المتعلقة بمعالجة ملفات صرف منح التعليم الأولي لفائدة أبناء الأسرة التعليمية ممن يتابعون دراساتهم بالمدارس الخصوصية بالتعليم الأولي وهي المنحة المحددة في 2000 درهم، ناهيك عن الاشكالات المرتبطة أيضا بمنحة شراء الحاسوب التي خصصت لها المؤسسة بوابة الكترونية نافذة، وهو ما يطرح التساؤل حول الأسباب الرئيسية وراء التأخير في صرف هذه المستحقات الذي قد يفوق أحيانا خمسة أشهر، لاسيما وأننا نعيش في زمن العولمة والسرعة الالكترونية.

واستغرب رجال ونساء التعليم هذا التأخر، لاسيما وأن العديد منهم قدموا طلباتهم منذ أكتوبر الماضي والموسم الدراسي الحالي قد أشرف على الانتهاء، دون أن يتوصلوا بمستحقاتهم، مطالبين المؤسسة بالتعامل معهم والإجابة عن استفساراتهم بدل جعلهم تائهين بين مكاتبها الاقليمية والجهوية بحثا عن أجوبة شافية كافية تغنيهم عن السؤال.

فيما أساتذة وأستاذات من منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من المتضررين، عبروا عن استيائهم من تدني الخدمات سواء تعلق الأمر بموضوع المنح، أو بموضوع التخييم وخاصة خدمات منتجعات زفير التي باتت عملية الحجز بها من سابع المستحيلات، داعين المؤسسة إلى التعامل مع مطالبهم بنوع من الجدية دون تعتيم للمعلومة، مع الاسراع في صرف المنح بشكل متوازي مع العملية، فيما آخرون شددوا على ضرورة تحسين خدمات النقل والتطبيب والسكن والعمل على ابرام اتفاقيات مع شركات أخرى لتغطية موضوع التنقل بكافة المناطق.

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