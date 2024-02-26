خدمات مؤسسة محمد السادس للتربية والتّكوين تُغضب الأسرة التّعليمية
عبّر العديد من رجال ونساء التعليم عن سخطهم من تدني الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، خاصة تلك المتعلقة بمعالجة ملفات صرف منح التعليم الأولي لفائدة أبناء الأسرة التعليمية ممن يتابعون دراساتهم بالمدارس الخصوصية بالتعليم الأولي وهي المنحة المحددة في 2000 درهم، ناهيك عن الاشكالات المرتبطة أيضا بمنحة شراء الحاسوب التي خصصت لها المؤسسة بوابة الكترونية نافذة، وهو ما يطرح التساؤل حول الأسباب الرئيسية وراء التأخير في صرف هذه المستحقات الذي قد يفوق أحيانا خمسة أشهر، لاسيما وأننا نعيش في زمن العولمة والسرعة الالكترونية.
واستغرب رجال ونساء التعليم هذا التأخر، لاسيما وأن العديد منهم قدموا طلباتهم منذ أكتوبر الماضي والموسم الدراسي الحالي قد أشرف على الانتهاء، دون أن يتوصلوا بمستحقاتهم، مطالبين المؤسسة بالتعامل معهم والإجابة عن استفساراتهم بدل جعلهم تائهين بين مكاتبها الاقليمية والجهوية بحثا عن أجوبة شافية كافية تغنيهم عن السؤال.
فيما أساتذة وأستاذات من منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من المتضررين، عبروا عن استيائهم من تدني الخدمات سواء تعلق الأمر بموضوع المنح، أو بموضوع التخييم وخاصة خدمات منتجعات زفير التي باتت عملية الحجز بها من سابع المستحيلات، داعين المؤسسة إلى التعامل مع مطالبهم بنوع من الجدية دون تعتيم للمعلومة، مع الاسراع في صرف المنح بشكل متوازي مع العملية، فيما آخرون شددوا على ضرورة تحسين خدمات النقل والتطبيب والسكن والعمل على ابرام اتفاقيات مع شركات أخرى لتغطية موضوع التنقل بكافة المناطق.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
32 تعليقات
انا متقاعد ولم يسبق لي ان استفدت من خدمات هذه المؤسسة ودات مرة تقدمت لفرع لهذه المؤسسة لاستفسر واعبر عن سخطي عن الخدمات المقدمة لنساء ورجال التعليم بالعالم القروي وبطريقة لبقة طبعا فما كان من المسؤول الا ان طردني وبطريقة مدلة تقبلت الأمر وانصرفت مطأطأ الرأس.
لاشئ اصبح يذكر مع هذه المؤسسة لانجد اذنا صغيرة لاعبر الاتصال الهاتفي ولامباشرة واصبحنا غرباء عن هذه المؤسسة.ونحن من قامت على اكتافنا .
اقامات زفير ليست لرجال التعليم هذا ما يتاكد بالملموس أنك لما تحتاج إليهم يقابلونك بالرفض تحت حجة أنه ليس هناك مكان فاضي مع العلم أن زفير شيدت بفلوسنا
الله ياخذ الحق
البطاقات ديال الزوجة والابناء قريب العام اسالي مزال ماتوصلت بوالوا. صفت 2 مرات هادي وانا في انتظار الى هذه اللحظة.
منحة الدراسة لايجب أن تقتصر على تلات سنوات بل تحديدها الى خمس سنوات لان اغلب المدارس فيها خمس سنوات دراسة على الاقل
لماذا يتم حرماننا من الاستفادة من دعم السكن عند الطلاق بعد ان يصبح السكن الرئيسي عند الزوجة والاطفال ليبقى الزوج محروما من الاستفادة
يجب تعميم منحة الحج لتشمل السلم 11
طلبت بطاقتي وبطاقة الزوجة والابن منذ اكتوبر…. لا حياة لمن تنادي… المرة القادمة سارسل الملف عبر مفوض قضائي ونتتبع بعدها سوء التدبير من بعض من لاضمير لهم….. اشباح
اشتريت حاسوب من شهر نونبر 2023 دون التوصل بالدعم!!!!!
هذه المؤسسة وضعت النخبة واباك صاحبي لا أقل ولا أكثر انا الان استاذ متقاعد لم استفدت قط من هذه المؤسسة شخصيا القطار هل اسافر كل يوم
انا اعتبر هذه المؤسسة هي النخبة فقط اباك صاحبي انا استاذ الان متقاعد لم استفدت قط من هذه المؤسسة يوما قمت باحتجاج في مقرها بالرباط فاراد المسؤول المسمى يوسف اراد ان يستدعي الشرطة يقولون القطار انا لا اسافر كل يوم