خريبكة.. الأمن يتصدى لتجار المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية

2024-02-26 / 13:19
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، أمس الأحد 25 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بالمحطة الطرقية بخريبكة مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضع إليها عن العثور بحوزته على 693 قرصا مخدرا من نوع “ريفوتريل” و “البرازولام” و 560 غراما من مخدر الشيرا و 20 غراما من مخدر الكوكايين وهاتفين نقالين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بخريبكة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وعن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر وكذا تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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‫4 تعليقات

  4. المخدرات تباع في كل شوارع المملكة وبالعلالي هذه مجرد حملة ياءسة لدر الرماد في العيون .

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