6 مقاولات تنجز أشغال إخلاء وتحضير مسار “تيجيفي” القنيطرة – مراكش

2024-02-26 / 12:38
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هبة بريس - اقتصاد

يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية، لانطلاق أشغال مشروع الخط الفائق السرعة القنيطرة – مراكش.

وفي هذا الصدد، تم اختيار 6 مقاولات لإنجاز أشغال إخلاء وتحضير مسار الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش، بتكلفة حوالي 141 مليون درهم مقسمة على 5 أشطر.

وتمثل التقسيم، في: الشطر 1 : سيدي إيشو / القنيطرة / الرباط أكدال، الشطر 2 : الرباط أكدال / عين عتيق / الصخيرات / زناتة / كلية المحمدية / عين السبع / البيضاء الميناء / البيضاء المسافرين / بوسكورة وفرع بنسليمان، الشطر 3 : بوسكورة / النواصر / مطار محمد ​​الخامس / وصلة برشيد والتفاف الدار البيضاء، الشطر 4 : وصلة برشيد / صخور الرحامنة، الشطر 5 : صخور الرحامنة / مراكش، كما حددت مدة الأشغال في 14 شهرا.

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‫7 تعليقات

  1. مدينة سلا المليونية غائبة ھھھ ثلاتة محطات دولية في مدينة واحدة الرباط خطأ استراتيجي فادح الرباط المدينة و اكدال و حي الرياض …

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  3. في الوقت الدي يعمل فيه المكتب الوطني من تحسين جودة الخطوط السككية الرابطة بين فاس وطنجة والدار البيظاء ومراكش مع الأسف الشديد ان الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة مازال على حاله مند انشائه من طرف المستعمر الفرنسي في سنوات العشرينيات مازال القطار يشتغل بالكزوال عوض الكهرباء كباقي الخطوط الأخرى خط سككي واحد ما يعني كثرة التوقفات والضياع للوقت .كيف يعقل ان القطار القادم من القنيطرة والمتجه إلى وجدة يقضي ما يفوق عن عشرة ساعات أليس هدا هو العبث .

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