6 مقاولات تنجز أشغال إخلاء وتحضير مسار “تيجيفي” القنيطرة – مراكش
هبة بريس - اقتصاد
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية، لانطلاق أشغال مشروع الخط الفائق السرعة القنيطرة – مراكش.
وفي هذا الصدد، تم اختيار 6 مقاولات لإنجاز أشغال إخلاء وتحضير مسار الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش، بتكلفة حوالي 141 مليون درهم مقسمة على 5 أشطر.
وتمثل التقسيم، في: الشطر 1 : سيدي إيشو / القنيطرة / الرباط أكدال، الشطر 2 : الرباط أكدال / عين عتيق / الصخيرات / زناتة / كلية المحمدية / عين السبع / البيضاء الميناء / البيضاء المسافرين / بوسكورة وفرع بنسليمان، الشطر 3 : بوسكورة / النواصر / مطار محمد الخامس / وصلة برشيد والتفاف الدار البيضاء، الشطر 4 : وصلة برشيد / صخور الرحامنة، الشطر 5 : صخور الرحامنة / مراكش، كما حددت مدة الأشغال في 14 شهرا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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