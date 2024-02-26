6 مقاولات تنجز أشغال إخلاء وتحضير مسار “تيجيفي” القنيطرة – مراكش

هبة بريس - اقتصاد

يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية، لانطلاق أشغال مشروع الخط الفائق السرعة القنيطرة – مراكش.

وفي هذا الصدد، تم اختيار 6 مقاولات لإنجاز أشغال إخلاء وتحضير مسار الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش، بتكلفة حوالي 141 مليون درهم مقسمة على 5 أشطر.

وتمثل التقسيم، في: الشطر 1 : سيدي إيشو / القنيطرة / الرباط أكدال، الشطر 2 : الرباط أكدال / عين عتيق / الصخيرات / زناتة / كلية المحمدية / عين السبع / البيضاء الميناء / البيضاء المسافرين / بوسكورة وفرع بنسليمان، الشطر 3 : بوسكورة / النواصر / مطار محمد ​​الخامس / وصلة برشيد والتفاف الدار البيضاء، الشطر 4 : وصلة برشيد / صخور الرحامنة، الشطر 5 : صخور الرحامنة / مراكش، كما حددت مدة الأشغال في 14 شهرا.

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