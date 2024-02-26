بسنت شمس: “بحب سعد لمجرد من قلبي.. وزوجته صديقتي”

2024-02-26 / 12:21
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كشفت مقدمة البرامج بسنت شمس الدين عن طبيعة علاقتها بالفنان سعد لمجرد.

وردت بسنت شمس الدين خلال لقائها ببرنامج “منّا وفينا” بقناة المشهد، عن شائعات ارتباطها بسعد لمجرد قائلة: “قبل أي حاجة سعد لمجرد إنسان متجوز وزوجته ريتا صديقي وأنا لأول مرة بقول الكلام ده وبوجه لها أحلى تحية في الدنيا”.

وأضافت بسنت شمس الدين: “زوجته صديقة مقربة وإحنا على تواصل بشكل دائم كل يومين تلاتة بنتكلم، هي من أحلى الشخصيات وأطيبها وعمرها ما حسيت بالغيرة مني، وظهوري في فيديوهات عفوية مع سعد لمجرد ده لأني شخص مش متصنع وسعد وريتا كمان وكلنا متصالحين مع بعض”.

وتابعت “أنا من جمهور سعد لمجرد وسعيت إني اتعرف عليه وأعمل معاه لقاء تليفزيوني في وقت مكنش أي حد بيقدر يوصل فيه ليه، وصلت له، وعملت اللقاء وقتها أنا وهو طلعنا تريند بشكل كبير جدا في الوطن العربي كله وعملنا أحلى لقاء بالنسبة ليا للعمر، ابتدت العلاقة تتوطدت أنا بحبه من قلبي”.

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