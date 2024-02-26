مصر.. حريق هائل يلتهم مقر تصوير مسلسل “الكبير أوي”

2024-02-26 / 11:30
0
هبة بريس - متابعة

نشب حريق مساء اليوم داخل فيلا بمزرعة في منطقة المنصورية تستخدم لوكيشن تصوير لمسلسل الكبير أوي ،وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق وتصاعد الادخنة من داخل مزرعة بالمنصورية.

وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداد النيران، كما انتقلت الأجهزة الأمنية للبحث والوقوف علي اسباب الحريق .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الفنان اللبناني فادي إبراهيم

بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الفنان اللبناني فادي…

2024-02-26 / 10:33
Photo of المغرب يشارك في النسخة الثالثة من “ماراثون إقرأ”

المغرب يشارك في النسخة الثالثة من “ماراثون إقرأ”

2024-02-26 / 09:55
Photo of دنيا بوطازوت: “شي مرضى نفسانيين ماكيحملوش يشوفو شي حد لابس لوريجينال”

دنيا بوطازوت: “شي مرضى نفسانيين ماكيحملوش يشوفو شي حد…

2024-02-26 / 09:27
Photo of رحيل الفنان التشكيلي الفلسطيني فتحي غبن.. لم تسمح له إسرائيل بمغادرة غزة للعلاج

رحيل الفنان التشكيلي الفلسطيني فتحي غبن.. لم تسمح له…

2024-02-25 / 14:38
Photo of إليسا تشارك في دراما رمضان 2024

إليسا تشارك في دراما رمضان 2024

2024-02-24 / 17:17
Photo of “نزيف حاد” يدخل الفنان اللبناني فادي إبراهيم العناية المركزة‎

“نزيف حاد” يدخل الفنان اللبناني فادي إبراهيم العناية المركزة‎

2024-02-24 / 12:05
Photo of باللباس المغربي.. بسمة بوسيل ونجلها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي

باللباس المغربي.. بسمة بوسيل ونجلها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي

2024-02-24 / 11:11
Photo of نانسي عجرم ترد على انتقادات ظهورها مع بلوغر إسرائيلي

نانسي عجرم ترد على انتقادات ظهورها مع بلوغر إسرائيلي

2024-02-24 / 09:41
Photo of نجم هوليوود ” جون كوزاك” يرفع لافتة: «فلسطين حرة»

نجم هوليوود ” جون كوزاك” يرفع لافتة: «فلسطين حرة»

2024-02-23 / 23:11
Photo of “البابا”يطلب من المخرج العالمي “سكورسيزي” إخراج فيلم عن المسيح

“البابا”يطلب من المخرج العالمي “سكورسيزي” إخراج فيلم عن المسيح

2024-02-23 / 19:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق