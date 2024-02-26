مصر.. حريق هائل يلتهم مقر تصوير مسلسل “الكبير أوي”

هبة بريس - متابعة

نشب حريق مساء اليوم داخل فيلا بمزرعة في منطقة المنصورية تستخدم لوكيشن تصوير لمسلسل الكبير أوي ،وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق وتصاعد الادخنة من داخل مزرعة بالمنصورية.

وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداد النيران، كما انتقلت الأجهزة الأمنية للبحث والوقوف علي اسباب الحريق .

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