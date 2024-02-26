فيدرالية منتجي الحليب تطمئن المستهلكين و تؤكد وفرة الحليب خلال رمضان

2024-02-26 / 12:59
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

معلوم أنه خلال شهر رمضان الكريم يكثر الإقبال على الحليب باعتباره مكون أساسي في مائدة إفطار عدد كبير من الأسر المغربية، حيث أن ارتفاع الطلب على الحليب يربك نوعا ما تموين بعض الأسواق.

و في هذا الصدد، طمأنت فيدرالية منتجي الحليب بالمغرب كافة المستهلكين بأن العرض سيلبي الطلب خلال شهر رمضان و أن مادة الحليب متواجدة بوفرة في الأسواق و ستغطي كل متطلبات المغاربة.

و أوضحت الفيدرالية المغربية للحليب بأن التدابير المتخذة من طرف الفيدرالية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ساهمت في استمرار تزويد السوق الوطنية بالمواد الحليبية بطريقة عادية وبأسعار معقولة رغم عديد الإكراهات.

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‫5 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا من منتجي الحليب أي تدابير يتحدث عنها هل الفدرالية و وزارة الفلاحة يعيشون في المريخ؟ المربون الصغار يكابدون على لقمة العيش من لترات الحليب رغم الجفاف وصعوبة الظروف .
    هل تعلم أن بقرة الحليب وصل ثمنها إلى 45000 درهم .
    أين وزارة الفلاحة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!

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  3. خلال شهر رمضان الكريم يكثر الإقبال على الحليب باعتباره مكون أساسي في مائدة إفطار عدد كبير من الأسر المغربية

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