جماهير المغرب الفاسي تواصل المطالبة برحيل الجامعي

واصلت جماهير المغرب الفاسي، احتجاجها ضد إسماعيل الجامعي رئيس شركة النادي.

ورفعت جماهير المغرب الفاسي، خلال مباراة الفريق أمام مولودية وجدة، لافتة كتب عليها “الجامعي إرحل”، وهو المطلب الرئيسي للمناصرين منذ أزيد من سنة.

كما صبت الجماهير الفاسية جام غضبها على إسماعيل الجامعي، محملة إياه مسؤولية ما يقع داخل الفريق، باعتباره المتحكم في كل كبيرة وصغيرة داخل النادي.

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