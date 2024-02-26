“شاريوت” البريطانية تشرع في ربط حقل الغاز المكتشف بالعرائش بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية الشهيرة عن الشروع في ربط حقل الغاز المكتشف بالعرائش بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
و أكدت الشركة المتخصصة في التنقيب على الغاز و استغلاله، بأنه قد تم فعليا الشروع في إنشاء خط أنبوب جديد يربط حقل العرائش بخط الغاز الذي ينقله من المغرب لأوروبا.
و أوضحت الشركة البريطانية أن الاتفاق الموقع مع السلطات المغربية يهدف إلى استغلال الأنبوب المغاربي الأوروبي في نقل كميات هامة من الغاز المستخرج بالعرائش إلى الوجهات المستوردة لهذا الغاز، سواء في المغرب أو أوروبا عبر إسبانيا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
لدينا هذه الخيرات من الغاز ونحن نعاني من ارتفاع الأسعار!!!!
اللهم بارك لنا في هذه الخيرات واجعل بلدنا امنا مطمئنا، اللهم من أراد بلادنا سوء ومكروه فاشغله في نفسه واجعل كيدهم في نحورهم ، اللهم ازدنا من فظلك.
الحمدلله المغرب يتوفر على عدة خيرات وثروات طبيعية ومعدنية كسبيل المثال ( الفوسفاط وما ادراك ما الفوسفاط ومناجم الذهب والفضة ولكن للاسف الشديد أين تذهب هذه الخيرات على علم ان الشعب المغربي لن ينال منها ولا يستفيد منها !!!!؟؟؟؟؟ علامة استفهام ؟؟ وعلامة استعجاب!!! حلل و ناقش…..
يجب أن تكون هناك مناصفة بين الشركة البريطانية والمغرب والفاهم يفهم هههههههههههه..
وهل كانت هناك مناصفة بين الشركة والمغرب عندما صرفت هذه الشركة ملايين الدولارات في إنجاز هاذا المشروع.
عندما يتكلم إنسان يجب أن يتكلم بمنطق عقلي ليس كلام فارغ بدون منطق ماذا يصنع المغرب من المنتوجات العالمية لاشيء تذخل أكثر من 10000 مادة كيميائية وتشترى بالدولار او الأورو المنتوجات الأخرى أكثر من 50000 وكل مواطن مغربي تنفق عليه الدولة 10000 درهم سنويا اجمع هذه المصاريف وسينفعك الفوسفاط او مايستخرج من الأرض اهتموا بالإنسان ماذا يوجد في اليابان اذا اردت التقدم استثمر في الإنسان.
ما شفنا والو … النص ديال المغاربة في الخارج و الربع عايش مزاير السمطة و الثمن ماًعرفناه لا عايش لا ميت و السدس عشر باغي يحرق وًيدارك زلافتو . و السدس السدس عشر لي بقا جمع الميسا و دا كلشي … 😂😂😂
المد لله اننا نرى وطننا الحبيب تكثر نعمه و خيراته، : انا غير مانسرق ول بغا اسرق قدام الله اخلص، شحال بغا اعيش السارق، قرن قرنين المهم سيأدي : و ستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان ، وتكون الفرصة فاتت أمامك