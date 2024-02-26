“شاريوت” البريطانية تشرع في ربط حقل الغاز المكتشف بالعرائش بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية الشهيرة عن الشروع في ربط حقل الغاز المكتشف بالعرائش بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

و أكدت الشركة المتخصصة في التنقيب على الغاز و استغلاله، بأنه قد تم فعليا الشروع في إنشاء خط أنبوب جديد يربط حقل العرائش بخط الغاز الذي ينقله من المغرب لأوروبا.

و أوضحت الشركة البريطانية أن الاتفاق الموقع مع السلطات المغربية يهدف إلى استغلال الأنبوب المغاربي الأوروبي في نقل كميات هامة من الغاز المستخرج بالعرائش إلى الوجهات المستوردة لهذا الغاز، سواء في المغرب أو أوروبا عبر إسبانيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp