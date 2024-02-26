القوات المسلحة الملكية تنقذ 122 “حراكا” بسواحل الداخلة

2024-02-26 / 11:12
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هبة بريس

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الأحد على بعد حوالي 190 كلم جنوب مدينة الداخلة، قاربا جانحا على متنه 122 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم جثة وقاصر.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقوفين الذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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