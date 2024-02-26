المغرب يشارك في أشغال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

هبة بريس

انطلقت اليوم الاثنين بأبوظبي ،أشغال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ، بمشاركة وفود 175 بلدا من بينها المغرب .

ويمثل المغرب في المؤتمر ، الذي تحضره وفود من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، وزير التجارة والصناعة ، السيد رياض مزور ،وممثلي عدد من القطاعات الوزارية.

ويبحث المؤتمر، الذي يستمر الى غاية 29 فبراير الجاري ،القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، و سبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

ويسعى المشاركون في المؤتمر ، الذي يحضره أيضا، سفير المملكة المغربية بأبوظبي ، السيد احمد التازي ،إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك ،والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

ويركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية.

ويعد مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.

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