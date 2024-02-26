بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الفنان اللبناني فادي إبراهيم

2024-02-26 / 10:33
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هبة بريس - متابعة

توفي الفنان اللبناني فادي إبراهيم، صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت في بيان الجمعة، أنه تم نقله إلى العناية المركزة بعد حدوث مضاعفات معه نظرا للعلاجات التي كان يتلقاها.

وكان الفنان الراحل يعاني من مرض السكري ما تسبب له بمضاعفات وإدخاله المستشفى مؤخرا وخضوعه لعملية بتر لساقه.

والفنان الراحل وجه فني بارز في لبنان إن كان في عالم الدراما أوالمسرح، ومن أبرز أعماله مسلسل “العاصفة تهب مرتين” والذي عرض على تلفزيون لبنان، والعمل المسرحي الشهير “نادر مش قادر”.

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‫7 تعليقات

  4. اللهم اغفر له وتجاوز عن سيئاته ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

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  6. ترك بصمة واضحة في مجال الفن اللبناني اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  7. كل نفس ذائقة الموت ، عزاونا نحن شعب مغربي إلى الشعب اللبناني الذي فقذ شخصية مهمة جدا في المسرح والدراما رحمه الله وغفر له إن لله وإن إليه راجعون.

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