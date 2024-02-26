استضافت مغنية جزائرية أساءت للمغرب.. الأمن يداهم مقهى “للشيشة” بمراكش
هبة بريس - مراكش
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، بمدينة مراكش، داهمت، مساء أمس الأحد، مقهى للشيشة.
وذكر ذات المصدر، أن المقهى المذكور، يقدم الشيشة لزبنائه دون رخصة، كما استضاف مغنية جزائرية أساءت في فيديوهات سابقة للمغرب والمغاربة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الأمن، داهمت المقهى قبل عرض المغنية الجزائرية التي حصلت على 20 الف درهم لإحياء سهرة غنائية، مشيرا أنه تم حجز عدد من قنينات الشيشة، كما تم تحرير محاضر قانونية في حق مسيريها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
23 تعليقات
تدخل في محله من طرف الأمن الوطني
اتدكر في السبعينات ان مغني فرنسي اسمه antoine اساء للشباب المغربي حيث صرح لاحد المجلات انداك بعد زيارته للمغرب والهند، صرح بان الشباب الهندي اكثر تقافة وحضارة من الشباب المغربي ، فمنذ ذلك تم منعه من زيارة المغرب أو احياء السهرات بالمملكة.