استضافت مغنية جزائرية أساءت للمغرب.. الأمن يداهم مقهى “للشيشة” بمراكش
هبة بريس - مراكش
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، بمدينة مراكش، داهمت، مساء أمس الأحد، مقهى للشيشة.
وذكر ذات المصدر، أن المقهى المذكور، يقدم الشيشة لزبنائه دون رخصة، كما استضاف مغنية جزائرية أساءت في فيديوهات سابقة للمغرب والمغاربة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الأمن، داهمت المقهى قبل عرض المغنية الجزائرية التي حصلت على 20 الف درهم لإحياء سهرة غنائية، مشيرا أنه تم حجز عدد من قنينات الشيشة، كما تم تحرير محاضر قانونية في حق مسيريها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
هذه رجلة اتفق مع السلطات ويجب سجن من استدعى هذه العا….. أيضا. المغرب وارضه خط أحمر.
هاد المقهى عاد فتحات ؟ هل المقهى تبيع الشيشة لاول مرة ام انها كانت كذاك منذ زمن ؟ فقط ظهرت لكم الشيشة عندما استضافت مغنية .. وانا عتقد بشدة .. ولا هذه كانت السبب .. هناك اكيد حسابات اخرى تجري في الخفاء … الامن ماشاء الله نزيه .. فأول من يشجع على المنكرات هو الامن … مامعنى شيشة برخصة و شيشة بدون رخصة طالما العمل مشين و يسيء للشباب صحيا و عقليا … لا تقل لي : الأجانب .. نحن نرى و نسمع .
المشكل هو أنه يقدم الشيشة لزبنائه دون رخصة
لماذا قاموا باستضافة مغنية جزائرية
Mezyane meli chedohom
خسء يغش ومن يعمل مع من يسب بلده ويشتم في أعراض بني جلدته من أجل المال،لا كرامة ولا هم يحزنون