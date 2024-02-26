المغرب يشارك في النسخة الثالثة من “ماراثون إقرأ”

هبة بريس

يشارك المغرب في فعاليات النسخة الثالثة من “ماراثون إقرأ” الذي تنظمه مكتبة الاسكندرية (مصر) بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي بالسعودية (إثراء) والمكتبة الوطنية بالمملكة المغربية، وذلك ما بين 29 فبراير الجاري و2 مارس المقبل.

وبحسب المنظمين، يعد ماراثون “اقرأ”، أكبر تظاهرة نوعية للقراءة، ويٌقام على مستوى ثلاث مدن عربية بالتزامن هي الظهران بالسعودية، والإسكندرية بمصر و الرباط بالمغرب.

ويسعى الماراثون إلى تحفيز المجتمع العربي على القراءة في المكتبات العامة “إيمانا بدور المكتبة في إثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية، ولكون القراءة واحدة من أهم الوسائل في الإثراء المعرفي للأجيال القادمة”.

ويهدف إلى “تحقيق إلهام مليون قارئ وقارئة بحلول عام 2030، ورفع الوعي البيئي وذلك من خلال تكفل مركز “إثراء” بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي لمكافحة التصحر بالسعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر؛ بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة حتى يتم تحقيق هدف الماراثون هذا العام بالوصول إلى 500 ألف صفحة مقروءة تساهم في زراعة 5 آلاف شجرة”.

وإضافة لذلك، سينال القارئ ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة، حيث قُسّمت هذه الميداليات إلى أربع فئات وهي ميدالية نحاسية لقراءة 100 صفحة، وميدالية برونزية لقراءة 200 صفحة، وميدالية فضية لقراءة 500 صفحة، وميدالية ذهبية لقراءة 1000 صفحة.

يشار إلى أن الماراثون أقيم في نسخته الأولى داخل مكتبة “إثراء” بالسعودية محققًا قراءة 162 ألف صفحة وزراعة 1622 شجرة، وأقيمت النسخة الثانية في مكتبة “إثراء” بالظهران ومكتبتين في الرياض وتبوك محققة قراءة 422 ألف صفحة وزراعة 4223 شجرة.

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