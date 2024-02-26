الجزائر.. الحبس والغرامة لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة

هبة بريس - وكالات

أدرج المجلس الشعبي الوطني الجزائري مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية، لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.

إذ وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه: “يعاقَب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي” وفقًا لصحيفة الشروق الجزائرية.

ووافقت اللجنة كذلك، على إدراج تعديل يوضح “من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم”.

كما توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية مسَّت 15 تعديلًا في مشروع قانون العقوبات الجديد.

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