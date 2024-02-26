دنيا بوطازوت: “شي مرضى نفسانيين ماكيحملوش يشوفو شي حد لابس لوريجينال”

2024-02-26 / 09:27
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هبة بريس - القسم الفني

أثارت الفنانة دنيا بوطازوت، فضول واستغراب متابعيها، بتدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”.

وقالت بوطازوت في التدوينة التي نشرتها عبر خاصية “الستوري”: “كاين سي مرضى نفسانيين ماكيحملوش يشوفو شي حد لابس لوريجينال من غيرهم”.

وأضافت : “اوا دبا نوليو نلبسو لحوايج بالفاكتورة والصاك ناصقوها ليكم لفوق…اافات مجتمع مراض”.

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‫4 تعليقات

  4. تحية وتقدير للفنانة الجميلة والمتألقة دنيا بوطازوت إنها روعة في الأداء في التشخيص ودقة في الاختيار في أعمالها الفنية ، اتمنى لها المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مرتبة عالمية والحفاظ على مكانتها ودورها فى الفن الذي دخلت به قلوب جمهورها ومتتبيعيها.

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