دنيا بوطازوت: “شي مرضى نفسانيين ماكيحملوش يشوفو شي حد لابس لوريجينال”
هبة بريس - القسم الفني
أثارت الفنانة دنيا بوطازوت، فضول واستغراب متابعيها، بتدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”.
وقالت بوطازوت في التدوينة التي نشرتها عبر خاصية “الستوري”: “كاين سي مرضى نفسانيين ماكيحملوش يشوفو شي حد لابس لوريجينال من غيرهم”.
وأضافت : “اوا دبا نوليو نلبسو لحوايج بالفاكتورة والصاك ناصقوها ليكم لفوق…اافات مجتمع مراض”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
ياك ماحسا براسك انك وصلت. ايتها المغرورة.الزمان دوار.
كل الاحترام والتقدير للفنانة الكبيرة
أنت تتعاملين بتحيز و بمنطق باك صاحبي في برنامج ستاند اب.
تحية وتقدير للفنانة الجميلة والمتألقة دنيا بوطازوت إنها روعة في الأداء في التشخيص ودقة في الاختيار في أعمالها الفنية ، اتمنى لها المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مرتبة عالمية والحفاظ على مكانتها ودورها فى الفن الذي دخلت به قلوب جمهورها ومتتبيعيها.