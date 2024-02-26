فيسبوكي حر يفوز بجائزة صناع الأمل بدبي

2024-02-26 / 09:20
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فاز أمين إمنير “فيسبوكي حر”، بجائزة صناع الأمل بدبي.

وكرّم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس الأحد، الأربعة المتأهلين لنهائيات “مبادرة صناع الأمل” بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم، أي ما يعادل 272 ألف دولار أمريكي.

وتوج “فيسبوكي حر”، بلقب صانع الأمل الى جانب العراقية تالا الخليل، والعراقي محمد النجار، والمغر والمصرية فتحية المحمود، على اعتبار أنه “يحول مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة جديدة من العطاء”.

وعبر حسابه في منصة “إكس”، قال بن راشد: إن “الجميع فائز، والجميع مساهم في صنع روح من التفاؤل والإيجابية في عالمنا العربي.. الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل، نشر اليأس هو أكبر تحد تواجهه شعوبنا العربية.. ومن كان يؤمن بالأمل فليقل خيراً للأجيال العربية الجديدة.. أو ليصمت”

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