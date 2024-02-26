طقس الإثنين.. زخات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2024-02-26 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، فوق الأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط مع تكون جليد محليا.

كما يتوقع أن تهم أمطار أو زخات مطرية كل من منطقة طنجة، اللوكوس، الغرب، الريف، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول المتواجدة شمال الجديدة، الواجهة المتوسطية، شمال المنطقة الشرقية والأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن نزول قطرات مطرية بالسهول الوسطى والأطلس الصغير.

ويرتقب أيضا نزول ثلوج بالأطلسين الكبير والمتوسط. وستكون هذه الثلوج ضعيفة بكل من الهضاب العليا الشرقية والريف مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما الى قوية بالشمال الغربي ،الريف، السايس، الواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، الأطلس، الجنوب الشرقي، منطقة سوس وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، السفوح الشرقية، جنوب المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس، ما بين 10 و 16 درجة بمنطقة طنجة، سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 05 و10 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا جنوب المنطقة الشرقية وفي أقصى الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، على أن تعرف انخفاضا بباقي المناطق.

وسيكون البحر محليا هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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