ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

قاد الكرواتي لوكا مودريتش، فريقه ريال مدريد إلى الفوز على إشبيلية 1 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 81.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق جيرونا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

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