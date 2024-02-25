كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يتعادل مع سيخوخون ويضمن تأهله إلى ربع النهائي

كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يتعادل مع سيخوخون ويضمن تأهله إلى ربع النهائي

2024-02-25 / 21:57
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ضمن نهضة بركان تأهله إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعدما تعادل أمام مضيفه سيخوخون الجنوب أفريقي بدون أهداف، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

ولعب الفريق الجنوب افريقي بنقص عددي منذ الدقيقة 41 بعد طرد لاعبه ويبر.

هذا الفوز يضع نهضة بركان في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، ليضمن بذلك تأهله لدور الربع رفقة الملعب المالي.

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