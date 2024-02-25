صندوق مملوء بالرصاص بشاطئ “جبيلة” يستنفر سلطات طنجة

2024-02-25 / 23:00
3
هبة بريس - مكتب طنجة

ألقت مياه شاطئ “جبيلة” قرب مطار طنجة الدولي، اليوم الأحد بصندوق مملوء بالرصاص الحي يعود لفترة قديمة، الأمر الذي استنفر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان .

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أظهرت المعاينة الأولية التي باشرتها فرق متخصصة تابعة لعناصر الدرك الملكي بالفرقة الجهوية لطنجة للصندوق أنه يحتوي على رصاص حي يعود لفترة قديمة .

وقد جرى نقل الصندوق من طرف عناصر عسكرية وأخرى تابع للدرك الملكي، وذلك في إطار الأبحاث الجارية للكشف عن مصدره وكذا كيفية وصوله إلى الشاطئ.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. تنظيم ندوة علمية حول الذكاء الإصطناعي

وجدة .. تنظيم ندوة علمية حول الذكاء الإصطناعي

2024-02-25 / 22:40
Photo of غيثة مزور تزور مركز إجراء المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة

غيثة مزور تزور مركز إجراء المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص…

2024-02-25 / 22:11
Photo of أوغندا.. الرعاية الملكية للعلماء الأفارقة تحظى بإشادة عالية في كامبالا

أوغندا.. الرعاية الملكية للعلماء الأفارقة تحظى بإشادة عالية في…

2024-02-25 / 21:37
Photo of اشتوكة : ايداع عصابة اجرامية السجن متخصصة في سرقة ” النحاس”

اشتوكة : ايداع عصابة اجرامية السجن متخصصة في سرقة…

2024-02-25 / 21:02
Photo of بنموسى يترأس فعاليات الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة في موسمه الأول

بنموسى يترأس فعاليات الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة في…

2024-02-25 / 20:58
Photo of الابتزاز يتسبب في متابعة مصحة خاصة بأكادير أمام القضاء

الابتزاز يتسبب في متابعة مصحة خاصة بأكادير أمام القضاء

2024-02-25 / 20:22
Photo of “شغب تطوان”..هيئة حقوقية تستنكر الاعتداء على الأمن وتطالب بتشديد العقوبات

“شغب تطوان”..هيئة حقوقية تستنكر الاعتداء على الأمن وتطالب بتشديد…

2024-02-25 / 20:20
Photo of أزمة الماء…أوزين يدعو لمعالجة الوضع بعيدا عن الحسابات السياسية

أزمة الماء…أوزين يدعو لمعالجة الوضع بعيدا عن الحسابات السياسية

2024-02-25 / 19:47
Photo of وكالة “ناسا” تنشر صورا تُظهر تأثير الجفاف على الأراضي المغربية‬

وكالة “ناسا” تنشر صورا تُظهر تأثير الجفاف على الأراضي…

2024-02-25 / 18:19
Photo of وجدة .. انتخاب مصطفى الرحاوي رئيسا جديدا لجمعية نادي السكك الحديدية

وجدة .. انتخاب مصطفى الرحاوي رئيسا جديدا لجمعية نادي…

2024-02-25 / 18:07

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق