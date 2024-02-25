غيثة مزور تزور مركز إجراء المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة

هبة بريس – الرباط

قامت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صباح يومه الأحد 25 فبراير 2024، بزيارة تفقدية لمركز إجراء المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2023-2024 وذلك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. وهي المباريات التي تجرى تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وبتنسيق مع مصالح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و14 قطاعاً وزاريا.

الوزيرة اطلعت في زيارتها على الأجواء والظروف التي تجري فيها المباريات والتي يسهر على تنظيمها وحسن سير مختلف مراحلها عدد من الأطر والمسؤولين. وقد خُصص لهذه المباريات، المعلن عليها بموجب قـــرار الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 24/06 بتاريخ 24 يناير 2024، 400 منصب مالي يهم المــتصرفيــن مــــن الدرجــتين الثــانيـــــة والثالثــة والتقــنيين مــن الدرجــتين الثالثة والرابعة.

ويجتاز هذه المباريات ما مجموعه 2101 من المترشحات والمترشحين، تشكل الإناث منهم ما نسبته %34. ولتيسير اجتياز الأشخاص في وضعية إعاقة لهذه المباريات في أقرب مركز ترابي لمحل سكناهم تم تنظيم هذه المباريات على مستوى أربعة مراكز منتشرة عبر المملكة تضم الجهات الاثني عشرة وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لورش اللاتمركز الإداري الذي يحظى بعناية مولوية سامية باعتباره لبنة أساسية مواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت رقمنة جميع المراحل الخاصة بالترشح لهذه المباريات، بدءً من الإعلان عن تنظيمها واستقبال الترشيحات عبر البوابة المخصصة للترشيح الإلكتروني، وصولا إلى تحديد المترشحات والمترشحين للمركز الجهوي لاجتياز الاختبار الكتابي.

وتأتي هذه المباريات لتُترجم الالتزام القوي للحكومة بتعزيز السياسات الرامية إلى تكريس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل اندماجهم واستقلاليتهم في مختلف مناحي الحياة وفق الرؤية الملكية المتبصرة. وهي تجسيد للعناية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يوليها لهذه الشريحة من مجتمعنا .

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