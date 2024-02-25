بينهم رعايا أجانب.. 25 شخصا يلقون مصرعهم في حادث سير بتنزانيا

2024-02-25 / 22:07
5
هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات التنزانية يوم الأحد، مصرع 25 شخصا على الأقل بينهم أمريكي وجنوب إفريقي وكيني، وجرح 21 في اصطدام بين شاحنة وثلاث سيارات في شمال البلاد.

ووفق ما أعلنت يوم الأحد الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، قضى 25 شخصا على الأقل بينهم أمريكي وجنوب إفريقي وكيني، وجرح 21 يوم السبت في اصطدام بين شاحنة وثلاث سيارات في شمال تنزانيا.

وتقدمت الرئيسة في بيان بـ”تعازيها” لذوي ضحايا “الحادث الذي وقع مساء السبت بعدما فقد سائق الشاحنة “السيطرة” عليها على طريق يربط بين أروشا ونامانغا.

وأوضح البيان أن الشاحنة اصطدمت بثلاث سيارات كانت إحداها تقل “رعايا أجانب” كانوا يشاركون في برنامج تطوعي في مدرسة أروشا، وقضى في الحادث 14 رجلا وعشر نساء وفتاة”. وبين الجرحى “رعايا أجانب متحدرين من نيجيريا وساحل العاج والكاميرون وسويسرا وإنكلترا ومالي”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تونس..مسيرة احتجاجية صامتة لعائلات المعتقلين السياسيين

تونس..مسيرة احتجاجية صامتة لعائلات المعتقلين السياسيين

2024-02-25 / 19:35
Photo of سجن ضباط جزائربين ومعاقبة عسكريين بسبب تفاحتين في ثلاجة شنقريحة

سجن ضباط جزائربين ومعاقبة عسكريين بسبب تفاحتين في ثلاجة…

2024-02-25 / 19:11
Photo of مصر ..مصـ..ـرع 8 عمال في غرق مركب بنهر النيل

مصر ..مصـ..ـرع 8 عمال في غرق مركب بنهر النيل

2024-02-25 / 18:36
Photo of أستراليا .. حرائق غابات تجتاح ولاية فيكتوريا وتدمر عددا من المنازل

أستراليا .. حرائق غابات تجتاح ولاية فيكتوريا وتدمر عددا…

2024-02-25 / 18:06
Photo of البرتغال.. انطلاق الحملة الانتخابية وسط أجواء من الترقب

البرتغال.. انطلاق الحملة الانتخابية وسط أجواء من الترقب

2024-02-25 / 11:44
Photo of رئيس الوزراء الأردني ينفي وجود جسر بري من بلاده إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الأردني ينفي وجود جسر بري من بلاده…

2024-02-25 / 10:55
Photo of إيطاليا..الآلاف في ميلانُـو يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني

إيطاليا..الآلاف في ميلانُـو يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني

2024-02-25 / 09:23
Photo of إيطاليا..موجة غضب بعد تداول فيديو اعتداء الشرطة على طلاب مؤيدين لفلسطين

إيطاليا..موجة غضب بعد تداول فيديو اعتداء الشرطة على طلاب…

2024-02-24 / 22:08
Photo of السلطات الإسبانية تعيد شابين الى المغرب بسبب السرقة واعتداءات جنسية

السلطات الإسبانية تعيد شابين الى المغرب بسبب السرقة واعتداءات…

2024-02-24 / 20:05
Photo of تسليم جثمان المعارض الروسي أليكسي نافالني لوالدته

تسليم جثمان المعارض الروسي أليكسي نافالني لوالدته

2024-02-24 / 17:54

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق