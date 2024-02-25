إشكاليات مدونة الأسرة محور لقاء يجمع محامي مغاربة العالم بمدريد

2024-02-25 / 20:47
3
ياسر الاحيائي - هبة بريس

في إطار دراسة الإشكاليات القانونية التي تشوب مدونة الأسرة، نظمت جمعية المحامين المغاربة من أصول مغربية الممارسين بالخارج بدعم وتنسيق مع سفارة المملكة بمدريد يومه السبت 23 فبراير 2024 يوما دراسيا حول اشكاليات مدونة الأسرة.

ويأتي هذا اللقاء تجاوبا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع. وانطلاقا من هذا الرهان قامت جمعية المحامين المغاربة و الممارسين بهذه المبادرة لتسليط الضوء على الاشكاليات و العراقيل التي تواجهها الجالية المغربية المقيمة بالخارج على أرض الواقع والناتجة عن تطبيق بعض المواد من المدونة.

اللقاء الذي تميز بحضور وازن لذوي الإختصاص وحضره السيد القنصل العام بمدريد السيد ” كمال أريفي”، والسادة قاضي التوثيق و قاضي الاتصال وثلة من محامي العالم الممارسين باسبانيا، المانيا و بلجيكا و فرنسا إضافة إلى أساتذة جامعيين بجامعات اسبانية.

وتمحور اللقاء حول اشكاليات عدة كالولاية و الاشكاليات المترتبة على ممارستها و الطلاق و ما يترثب عنه و النفقة على الأبناء و الحضانة و برنامج الزيارات. كما تطرق الحاضرون لمناقشة زواج القاصر و حقوق الطفل و الإرث و التعدد.

انتهى اللقاء بقراءة برقية الولاء قدمها رءيس جمعية المحامين المغاربة و من أصول مغربية الممارسين بالخارج الأستاذ “هلال تاركو لحليمي” لممثل السفارة المغربية بمدريد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of كندا ..القضاء بمونتريال يصدر حكم إدانة في حق “هشام جيراندو”

كندا ..القضاء بمونتريال يصدر حكم إدانة في حق “هشام…

2024-02-23 / 17:15
Photo of الشرطة البلجيكية توقيف شخصيين يشتبه في قتلهما الطفلة المغربية ” فردوس “

الشرطة البلجيكية توقيف شخصيين يشتبه في قتلهما الطفلة المغربية…

2024-02-22 / 22:10
Photo of فرنسا.. عزيز رباح يلتقي بكفاءات من أبناء الجالية المغربية

فرنسا.. عزيز رباح يلتقي بكفاءات من أبناء الجالية المغربية

2024-02-21 / 14:30
Photo of وزارة بوريطة: إجلاء 289 مغربيا من غزة وتسجيل إصابة واحدة

وزارة بوريطة: إجلاء 289 مغربيا من غزة وتسجيل إصابة…

2024-02-14 / 15:13
Photo of سفارة المغرب لدى “الفاتيكان” تقيم حفلا لتكريم الكاردينال بيترو بارولين

سفارة المغرب لدى “الفاتيكان” تقيم حفلا لتكريم الكاردينال بيترو…

2024-02-10 / 10:49
Photo of المغرب يجدد التأكيد على تشبثه بسياسة صين واحدة

المغرب يجدد التأكيد على تشبثه بسياسة صين واحدة

2024-02-08 / 18:05
Photo of إيطاليا.. مهاجر مغربي يجهز على غريمه بطعنة غادرة ويرديه قت.يلا

إيطاليا.. مهاجر مغربي يجهز على غريمه بطعنة غادرة ويرديه…

2024-02-06 / 16:38
Photo of المغرب-المكسيك.. بحث تطوير التعاون في مجال التكوين الرياضي

المغرب-المكسيك.. بحث تطوير التعاون في مجال التكوين الرياضي

2024-02-06 / 09:28
Photo of أبواب مفتوحة لتقريب الخدمات مع الجالية المغربية بأوتريخت الهولندية

أبواب مفتوحة لتقريب الخدمات مع الجالية المغربية بأوتريخت الهولندية

2024-02-01 / 17:23
Photo of مهاجر مغربي يجهز على مواطنه بايطاليا

مهاجر مغربي يجهز على مواطنه بايطاليا

2024-01-18 / 21:14

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق