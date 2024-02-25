تونس..مسيرة احتجاجية صامتة لعائلات المعتقلين السياسيين
هبة بريس - وكالات
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اختتمت عائلات المعتقلين السياسيين في تونس اعتصامها في مقر الحزب الجمهوري وسط العاصمة تونس، اليوم الأحد، بتنظيم مسيرة صامتة إلى شارع بورقيبة، مقيدين بالسلاسل، في خطوة احتجاجية رمزية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وبيّنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، أن الاعتصامات والإضرابات التي خاضوها لم تصل إلى السلطة، ومن ثم كان لا بد من هذه الخطوة، ربما تصل رسائلهم إلى العالم، وإلى (الرئيس التونسي) قيس سعيّد الذي يرفض الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
4 تعليقات
في خطوة احتجاجية رمزية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
الاعتصامات والإضرابات التي خاضوها لم تصل إلى السلطة بعد
Mezyane Mezyane
كل التضامن لعائلات المعتقلين السياسيين بتونس..