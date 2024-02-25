البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يستعيد نغمة الإنتصارات أمام شباب المحمدية

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يستعيد نغمة الإنتصارات أمام شباب المحمدية

2024-02-25 / 18:00
0

حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا أمام ضيفه شباب المحمدية بهدفين دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من البطولة الإحترافية.

افتتح يانيس المودن التسجيل للحسنية في الدقيقة 56، وأضاف الكونغولي جونيور مبيلي ثاني الأهداف في الدقيقة 67.

ورفع الحسنية بهذا الفوز رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد شباب المحمدية عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الكعبي يسجل “ثنائية” ويقود أولمبياكوس للفوز في الدوري اليوناني

الكعبي يسجل “ثنائية” ويقود أولمبياكوس للفوز في الدوري اليوناني

2024-02-25 / 19:06
Photo of ليفربول يطيح بتشيلسي ويتوج بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول يطيح بتشيلسي ويتوج بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية

2024-02-25 / 18:52
Photo of المنتخب النسوي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

المنتخب النسوي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات…

2024-02-25 / 16:14
Photo of خطوة جديدة من ديفيز لتسهيل إنتقاله إلى ريال مدريد

خطوة جديدة من ديفيز لتسهيل إنتقاله إلى ريال مدريد

2024-02-25 / 15:11
Photo of لاعب يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من انطلاق مباراة فريقه بفرنسا

لاعب يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من انطلاق…

2024-02-25 / 14:57
Photo of وليد شديرة يسجل أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وليد شديرة يسجل أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

2024-02-25 / 13:33
Photo of كاف : المفاوضات جارية لتحديد موعد كان المغرب 2025

كاف : المفاوضات جارية لتحديد موعد كان المغرب 2025

2024-02-25 / 12:06
Photo of كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه سيخيخون وعينه على حسم بطاقة التأهل

كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه سيخيخون وعينه على حسم…

2024-02-25 / 12:04
Photo of برشلونة يبحث عن ثغرة إدارية لحسم صفقة صيفية

برشلونة يبحث عن ثغرة إدارية لحسم صفقة صيفية

2024-02-25 / 11:19
Photo of مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على بورنموث

مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على بورنموث

2024-02-25 / 11:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق