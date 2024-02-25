البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يستعيد نغمة الإنتصارات أمام شباب المحمدية

حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا أمام ضيفه شباب المحمدية بهدفين دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من البطولة الإحترافية.

افتتح يانيس المودن التسجيل للحسنية في الدقيقة 56، وأضاف الكونغولي جونيور مبيلي ثاني الأهداف في الدقيقة 67.

ورفع الحسنية بهذا الفوز رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد شباب المحمدية عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

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