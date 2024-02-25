وكالة “ناسا” تنشر صورا تُظهر تأثير الجفاف على الأراضي المغربية
أوضحت صور نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تأثير الجفاف على الأراضي المغربي ، حيث التقطت الصور بتاريخ 19 فبراير 2024، بواسطة مقياس تابع لـ”ناسا” تظهر المناظر الجافة حول الدار البيضاء، أكبر مدينة في المغرب.
ونشرت صورة أخرى تم التقاطها، في الوقت نفسه التقط جهاز MODIS الموجود على القمر الصناعي “أكوا” صورة للمنطقة نفسها في 12 فبراير 2023.
وكشفت صور وكالة الفضاء الامريكية ، أن “الأراضي الزراعية والأراضي البرية عادة ما تكون خضراء ومورقة في أشهر الشتاء الممطرة أصبحت بدلا من ذلك جافة وبنية، وأن السدود التي كانت مليئة بالمياه أصبحت فارغة تقريبا”.
وقالت “ناسا”: “وبينما كان الجفاف موجودا في شتاء 2023 أيضا، ساء الوضع في عام 2024″، مردفة ضمن تعليقها: “لقد تضاءلت السدود الرئيسية إلى حد كبير، إلى درجة أن العديد من المزارعين قاموا بتقليص حجم المزروعات وخفضوا كمية المياه التي يستخدمونها لسقي المحاصيل.
وأضافت ناسا : “أدى النقص المستمر في هطول الأمطار لفترة طويلة إلى انخفاض مستوى الخزانات إلى مستويات منخفضة للغاية. بحيث انخفض سد المسيرة، ثاني أكبر سد في المغرب إلى ما يصل إلى 1 إلى 2 في المائة من طاقته، وبشكل جماعي، امتلأت سدود المغرب بنسبة 25 في المائة في منتصف فبراير مقارنة بـ32 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
قال تعالى عن حديث نبيه نوح عليه السلام :فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا (12) } [ نوح]
الجفاف طاهرة طبيعية
لكن ما لا يستصاغ هو ما تقوم به لوبيات العقار بتواطؤ مع الجهات الوصية
الأراضي الزراعية والأراضي البرية عادة ما تكون خضراء ومورقة في أشهر الشتاء الممطرة أصبحت بدلا من ذلك جافة وبنية
اللهم أغثنا و ارحمنا برحمتك
نسأل الله تعالى أن يغيثنا من فضله..
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
فساد المجتمع بكل أشكاله وفي جميع المجالات هو السبب ليس إلا ولايصلح معه الاستغفار نحن مسلمون في رمضان نصارى في راس العام ويهود طول العام فكيف ستمطر السماء،