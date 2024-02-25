أستراليا .. حرائق غابات تجتاح ولاية فيكتوريا وتدمر عددا من المنازل

2024-02-25 / 18:06
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هبة بريس - و م ع

أعلنت السلطات الأسترالية أن حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا (جنوب شرق البلاد)، دمرت عددا من المنازل، محذرة من أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى تأجيج الحرائق في وقت لاحق من الأسبوع.

واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا، اليوم الأحد، وفقا لهيئة الطوارئ بالولاية.

وأدت حرائق الغابات إلى نفوق الماشية، وتدمير ممتلكات، فيما أجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة منازلهم، والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غرب ملبورن، عاصمة الولاية.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا لان، في تصريح صحافي، إنه “تم التأكد من تدمير ستة منازل، ما نعرفه بالفعل هو أن المؤشرات في نطاقها الأقصى”، مضيفة أن “هناك مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع، خاصة يومي الأربعاء والخميس”.

وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة عقب موسمين هادئين، ولاسيما بعدما بدأت ظاهرة (النينيو) المناخية المرتبطة بظواهر مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

وكانت السلطات الأسترالية قد دعت، قبل يومين، آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم مع اقتراب حريق غابات يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليه.

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