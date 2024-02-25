المنتخب النسوي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية التداريب عقب المباراة التي جمعته بالمنتخب التونسي، بتونس لحساب ذهاب الدور الثالث من التصفيات الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التي ستجرى الصيف المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

و ركز مدرب المنتخب الوطني خورخي فيلدا خلال الحصة التدريبية التي أجريت يوم السبت 25 فبراير 2024 بمركب محمد السادس بسلا على إزالة العياء و استعادة اللياقة البدنية لمدة حوالي 90 دقيقة.

و كان المنتخب الوطني كان قد فازعلى منتخب تونس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي بمدينة سليمان التونسية.

وستجرى مقابلة الإياب يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بمدينة الرباط، بداية من الساعة السابعة مساء.

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