حملة مغربية واسعة لمقاطعة منتوج ” كسكس “

2024-02-25 / 16:04
42
هبة بريس _ الرباط

وجّه عدد من المغاربة، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، جُملة من الانتقادات إلى شركة مغربية ، عقب توقيعها شراكة مع شركة “تومر” التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لتصدير الكسكس والعجائن إلى الاحتلال

وطالب مغاربة عبر عدّة منشورات بمقاطعة منتوج كسكس مغربي الصادر عن شركة مغربية ، مجدّدين تفعيلهم لحملة مقاطعة كافة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وسجل رواد مختلف المنصات أن الأمر مساس بالهوية الثقافية المغربية، وبالكسكس الذي تُعدّ قيمته كبيرة في قلب كل مواطن مغربي”،

وقال معلق تفاعلا مع الحملة : “في أوج جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب فلسطين، قامت الشركة بعقد شراكة مع شركة تومر الصهيونية لتصدير الكسكس والعجائن، إلى الكيان الإسرائيلي ”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-27 / 13:28
Photo of فاس.. تأجيل النظر في محاكمة أمنيين اختلسوا مداخيل المخالفات

فاس.. تأجيل النظر في محاكمة أمنيين اختلسوا مداخيل المخالفات

2024-02-27 / 12:50
Photo of البحرية الملكية تنقذ 56 مرشحا للهجرة السرية بسواحل لكويرة

البحرية الملكية تنقذ 56 مرشحا للهجرة السرية بسواحل لكويرة

2024-02-27 / 11:40
Photo of الثلوج تزين مدينة إفران الساحرة في عز فترة الجفاف

الثلوج تزين مدينة إفران الساحرة في عز فترة الجفاف

2024-02-27 / 10:38
Photo of رمضان بالمغرب.. عاداتٌ وعباداتٌ وتكاليفٌ باهضة

رمضان بالمغرب.. عاداتٌ وعباداتٌ وتكاليفٌ باهضة

2024-02-27 / 10:15
Photo of طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2024-02-27 / 09:05
Photo of وزير الصحة يلتقي مع ممثلي الهيئات النقابية الوطنية للصيادلة

وزير الصحة يلتقي مع ممثلي الهيئات النقابية الوطنية للصيادلة

2024-02-26 / 23:25
Photo of تارودانت : الاستماع إلى دركيين في قضية تاجر مخدرات مبحوث عنه وطنيا

تارودانت : الاستماع إلى دركيين في قضية تاجر مخدرات…

2024-02-26 / 23:15
Photo of المحلل السياسي الموريتاني “ولد البان “: ماتعرض له ولد الغزواني في تندوف عمل مدبر

المحلل السياسي الموريتاني “ولد البان “: ماتعرض له ولد…

2024-02-26 / 23:10

بنعلي: آن أوان الوحدة من أجل حكامة بيئية أفضل

2024-02-26 / 22:37

‫42 تعليقات

  1. لا نقاطع المنتوج المغربي حداري من من الخونة واعداء المغرب الدين يريدون لنا الشر

    رد

  2. انا لا اقاطع أي منتوج بلدي لأن

    بمقاطعتك سوف يتشرد عدد كبير من المغاربة ولمادا لا تقاطعون الثمور الجزائرية التي يتم باموالها قتل المغاربة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق