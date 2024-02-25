حملة مغربية واسعة لمقاطعة منتوج ” كسكس “

2024-02-25 / 16:04
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هبة بريس _ الرباط

وجّه عدد من المغاربة، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، جُملة من الانتقادات إلى شركة مغربية ، عقب توقيعها شراكة مع شركة “تومر” التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لتصدير الكسكس والعجائن إلى الاحتلال

وطالب مغاربة عبر عدّة منشورات بمقاطعة منتوج كسكس مغربي الصادر عن شركة مغربية ، مجدّدين تفعيلهم لحملة مقاطعة كافة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وسجل رواد مختلف المنصات أن الأمر مساس بالهوية الثقافية المغربية، وبالكسكس الذي تُعدّ قيمته كبيرة في قلب كل مواطن مغربي”،

وقال معلق تفاعلا مع الحملة : “في أوج جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب فلسطين، قامت الشركة بعقد شراكة مع شركة تومر الصهيونية لتصدير الكسكس والعجائن، إلى الكيان الإسرائيلي ”

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‫21 تعليقات

  1. التطبيع هو السبب في هلاك الأمة المغربية اقتصاديا شاهدوا الاردن منذ ان وقعت اتفاقية عربة شل اقتصادها واصبحت في حالة لاتحسد عليها اليهود اينما ذخلوا خربوا انهم اليهود قتلة الانبياء والرسل اصحاب الحيل وشعارهم قتل العرب اليس كذلك ياناس .

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