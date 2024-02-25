حملة مغربية واسعة لمقاطعة منتوج ” كسكس “
هبة بريس _ الرباط
وجّه عدد من المغاربة، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، جُملة من الانتقادات إلى شركة مغربية ، عقب توقيعها شراكة مع شركة “تومر” التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لتصدير الكسكس والعجائن إلى الاحتلال
وطالب مغاربة عبر عدّة منشورات بمقاطعة منتوج كسكس مغربي الصادر عن شركة مغربية ، مجدّدين تفعيلهم لحملة مقاطعة كافة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
وسجل رواد مختلف المنصات أن الأمر مساس بالهوية الثقافية المغربية، وبالكسكس الذي تُعدّ قيمته كبيرة في قلب كل مواطن مغربي”،
وقال معلق تفاعلا مع الحملة : “في أوج جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب فلسطين، قامت الشركة بعقد شراكة مع شركة تومر الصهيونية لتصدير الكسكس والعجائن، إلى الكيان الإسرائيلي ”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
18 تعليقات
Mezyane Mezyane saraha
Wellahila ahsen haja ghaydiro
ليس جميع الشركات هي إسرائيلية
لماذا قاموا بتوقيع شراكة مع شركة “تومر” التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي
هذا نداء غير مسؤول وسيضر بالاقتصاد الوطني قبل كلّ شيء وينزحون بمءات العائلات في فم غول البطالة ولن تؤثروا بذلك في مجريات الأحداث الشرق اوسطية. والسؤال الذي وجب طرحه هل سنضحي ببلدنا ونوقف كلّ شيء فيه وندفع به إلى الكساد حتى تحل مشاكل العالم هذا العالم الذي لا نمثل فيه إلا نقطة صغيرة ربما غير مرئية
اشويا ذ العقل
هل هناك من مشاريع للتنمية والتشغيل واحداث مناصب جديدة للعمل وفرص جديدة لتوفير العملة الصعبة ، في بعض الأحيان يقوم منافس للتحريض على مقاطعة بعض المواد حسدا في منافسه التجاري .
ليس هناك اي حملة تضامنية . من قال هذا ؟
انه الغباء بعينه ولا اضن ان هناك ايتها حملة
اش من شركة بالضبط ؟ واش حلهوم تيصدرو لاسرائيل ؟؟
ذا نداء غير مسؤول وسيضر بالاقتصاد الوطني قبل كلّ شيء وينزحون بمءات العائلات في فم غول البطالة ولن تؤثروا بذلك في مجريات الأحداث الشرق اوسطية. والسؤال الذي وجب طرحه هل سنضحي ببلدنا ونوقف كلّ شيء فيه وندفع به إلى الكساد حتى تحل مشاكل العالم هذا العالم الذي لا نمثل فيه إلا نقطة صغيرة ربما غير مرئية
اشويا ذ العقل
لم يجدوا في هذا العالم غير الكيان الصهيوني للتعامل معه عار على الأمة دعم الاحتلال .
البلادة إسرائيل لا تكن العداء للمغرب ولا تعد العدة لضرب المغرب خلاف إيران التي تشتغل ليل نهار مع مافيا الجزائر لضرب المغرب ما يقع في عزة جريمة إنسانية في حق مدنيبن عزل دنبهم أن منظمة حماس يد إيران في المنطقة تقدمهم اكباش فداء تحت مسمى المقاونة
هذا اقل شيء يمكن فعله اما من يفكر في نفسه كصاحب التعليق يقول الناقد فل تعلم ان الدنيا مجرد فترة قصيرة نعيشها وسنحاسب على كل صغيرة وكبيرة لذلك لا تحقرن من العمل شيء ولا تغرنك الحياة الدنيا
انهم يريدون كسر شوكة الاقتصاد المغربي بهذه الحملات الشعبوية وفي زمن تتحكم فيه مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة أصول أو نوايا من وراء هذه الحملات وجب الحذر لأن أعداء الداخل والخارج يتربصن بمملكتنا والمغرب ولله الحمد يلعب على المكشوف ولايختبئ وراء الشعارات وهو يتعامل مع العدو فى الخفاء.
الاسراءليين عاشوا في المغرب وليس لهم مشكل مع المغاربة وكان التعايش بينهم ولكن الدواعش دخلوا المغرب بمشاكلهم وعداوتهم مع الاخرين وقد قالها ابن خلدون أينما حلوا حل الخراب
من حث الشركة ان توقع الشراكة مع من شاءت ولا تنسوا ان الذين يعنلون بهذه الشركة هم مغاربة.انا افضل دولة إسرائيل على دولة الجزائر.على الاقل إسرائيل تعترف بصحرائنا والمغرب يقيس علاقاته بمنظور الدول الى صحرائه
السياسة و الاقتصاد مصالح …و من اراد المقاطعة فل يقاطع الادوية ….التي جلها من اختراع و انتاج اللوبيات الصهيونية
الفليسطينين ضد وحدة التراب المغربي اعرفهم حق المعرفة في اروبا انا ضدهم