خطوة جديدة من ديفيز لتسهيل إنتقاله إلى ريال مدريد

خطوة جديدة من ديفيز لتسهيل إنتقاله إلى ريال مدريد

2024-02-25 / 15:11
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رفض ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ عرض ناديه من أجل تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما رفض تجديد عقده وهذا من شأنه يجعل ريال مدريد في موقف قوة خلال المفاوضات.وذكرت الصحيفة أن النادي الملكي سيكون المتحكم بشكل أكبر في سعر الصفقة بسبب رفض اللاعب تجديد عقده.

ووفقا للصحيفة فإن المفاوضات حدثت منذ أشهر ماضية بل يوجد تقدم كبير في الصفقة ورفض ديفيز جميع عروض التجديد هو الدليل على التقدم في المفاوضات.

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