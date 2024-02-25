وفاة شرطي مرور بفاس بعد 10 أيام من محاولته الانتحار بعد التحقيق معه

هبة بريس / ع محياوي

علمت هبة بريس من مصدرها الخاص ، أن موظف شرطة بفرقة المرور بولاية أمن فاس، توفي مساء يوم أمس الجمعة بقسم العناية المركز بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بعد 10 أيام من إصابته في رأسه بعدما أطلق النار على نفسه من سلاحه الوظيفي تزامنا مع فتح بحث حول اختلالات تدبير عائدات غرامات تصالحية جزافية.

وقضى الهالك 10 أیام قصد العلاج بالمستشفى المذكور وتحت العناية الطبية المركزة دون أن تنفع محاولات الطاقم الطبي المعالج في إنقاذ حياته لخطورة إصابته في رأسه وعينه بعدما أطلق النار من مسدسه على رأسه بمنزله بحي مونفلوري، فيما خلفت وفاته حسرة كبيرة بين زملائه الذين فجعوا لذلك وتم دفنه ظهر اليوم السبت بحضور أقاريبه ورجال الامن

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