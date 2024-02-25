رحيل الفنان التشكيلي الفلسطيني فتحي غبن.. لم تسمح له إسرائيل بمغادرة غزة للعلاج

2024-02-25 / 14:38
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هبة بريس _ القسم الفني

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان التشكيلي فتحي غبن، الذي توفي اليوم الأحد في قطاع غزة عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

وقالت الوزارة إن “رحيل غبن يشكل خسارة للفن الفلسطيني، الذي شهد على يده انتقالات هامة تجاه تجسيد الحياة الفلسطينية، واللجوء الفلسطيني، والمخيم، وتقاليد الحياة في البلاد التي نذر حياته لتخليدها في فنه”.

وأضافت، في بيان، أن “غبن، الذي كان يعاني من مشاكل حادة في الصدر والرئتين، كان بحاجة للسفر إلى الخارج لاستكمال علاجه بسبب نقص الأدوية والأوكسجين في غزة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح له بمغادرة القطاع”.

ولد غبن عام 1947 في قرية هربيا إلى الشمال من قطاع غزة، قبل أن ينتقل مع أمه في العام التالي إلى غزة، حيث عاش حياته في مخيم جباليا، واحترف الفن مبكراً.

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‫4 تعليقات

  1. اللهم تقبله عندك شهيدا
    واسحق بني صهيون وكلابهم الخونة لشعوبهم

    اللهم انهم شياطين الانس في ارضك يقتلون الاطفال و الرضع و الخدج و يسرقون اراضيهم وعاثوا في الارض فسادا
    ياخالق الكون وبارئه لقد أحلوا حرامك وفرضوه و حرموا حلالك و شيطنوا من بريده
    فيا ممسك السماء بغير عمد ارنا فيهم عجائب قدرتك هم و كلابهم و ذبابهم ونسلهم

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