نشرة إنذارية : تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة
هبة بريس _ الرباط
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أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية، تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 50 سم، مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1300 متر، يومي الإثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب أن تهم هذه التساقطات الثلجية كلا من إفران وبولمان وصفرو وخنيفرة وتنغير وأزيلال وتازة وبني ملال والحوز وميدلت، ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.
10 تعليقات
ستكون على المرتفعات التي تتجاوز 1300 متر يعني فقط في الجبال
نتمنها في جميع مناطق المملكة باذن الله
عام التلوج يبشر بالخير علا البلاد واهلها نعم الله كتيرة وكبيرة
انشاالله وتتبعها باذنه تعالا امطار الخير يجب الاكتار من الدعاء
الحمدلله والشكر لله نحمده ونشكره ولا نكفره وهو علام الغيوب ثلوج خير علا اراضينا الوطنية انشاالله
اللهم بارك وزد في ذالك..
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل..
تساقطات ثلجية ومطرية ابتداء من يوم الإثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم اسق عبادك