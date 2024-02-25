طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
الصورة تعبيرية

نشرة إنذارية : تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2024-02-25 / 13:45
10
هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية، تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 50 سم، مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1300 متر، يومي الإثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب أن تهم هذه التساقطات الثلجية كلا من إفران وبولمان وصفرو وخنيفرة وتنغير وأزيلال وتازة وبني ملال والحوز وميدلت، ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وكالة “ناسا” تنشر صورا تُظهر تأثير الجفاف على الأراضي المغربية‬

وكالة “ناسا” تنشر صورا تُظهر تأثير الجفاف على الأراضي…

2024-02-25 / 18:19
Photo of وجدة .. انتخاب مصطفى الرحاوي رئيسا جديدا لجمعية نادي السكك الحديدية

وجدة .. انتخاب مصطفى الرحاوي رئيسا جديدا لجمعية نادي…

2024-02-25 / 18:07
Photo of وفاة شرطي مرور بفاس بعد 10 أيام من محاولته الانتحار بعد التحقيق معه

وفاة شرطي مرور بفاس بعد 10 أيام من محاولته…

2024-02-25 / 17:09
Photo of حملة مغربية واسعة لمقاطعة منتوج ” كسكس “

حملة مغربية واسعة لمقاطعة منتوج ” كسكس “

2024-02-25 / 16:04
Photo of “السديس” يحذر المعتمرين من رفع العلم الفلسطيني ..الشرطة لكم بالمرصاد

“السديس” يحذر المعتمرين من رفع العلم الفلسطيني ..الشرطة لكم…

2024-02-25 / 15:10
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-02-25 / 14:07
Photo of استعملت سيارة مكتراه…درك سطات يطيح بعصابة خطيرة

استعملت سيارة مكتراه…درك سطات يطيح بعصابة خطيرة

2024-02-25 / 13:27
Photo of مديرية للفلاحة: التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها تأثير إيجابي على الموسم الفلاحي

مديرية للفلاحة: التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها تأثير إيجابي…

2024-02-25 / 12:53
Photo of نقابة “الاستقلال” تطالب بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة

نقابة “الاستقلال” تطالب بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق…

2024-02-25 / 10:34
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة مصحوبة بتساقطات مطرية

طقس الأحد.. أجواء باردة مصحوبة بتساقطات مطرية

2024-02-25 / 09:10

‫10 تعليقات

  5. الحمدلله والشكر لله نحمده ونشكره ولا نكفره وهو علام الغيوب ثلوج خير علا اراضينا الوطنية انشاالله

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق