كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه سيخيخون وعينه على حسم بطاقة التأهل

يحل نهضة بركان ضيفا على سيخيخون يونايتد الجنوب أفريقي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويحتاج فريق نهضة بركان للعودة بالتعادل على الأقل من أجل المرور إلى دور ربع النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في دور المجموعات.

وستقام المباراة اليوم السبت بداية من الساعة الثامنة مساء (20:00 غرينيتش +1).

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